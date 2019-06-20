Поклонники "Мстителей" смогут увидеть расширенную версию финальной части в кино

Финальная часть киносаги "Мстители" вернётся на экраны кинотеатров, чтобы порадовать поклонников расширенной версией фильма, сообщил глава компании Marvel Studios Кевин Файги.

По предварительным данным, в ленте будут показаны сцены, которые не вошли в итоговую версию.

— Не знаю, было ли это объявлено... Да, мы сделаем это на следующих выходных, — цитирует Файги портал comicbook.

Ранее сообщалось, что последний фильм американской кинофраншизы Marvel собрал $2,189 млрд за рекордный срок.