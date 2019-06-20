Бойко рассказал, зачем приезжал в Москву

Он подчеркнул, что именно таким образом хотел решить проблему высоких тарифов ЖКХ.

Депутат Верховной рады Украины и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко рассказал журналистам, зачем приезжал в Москву в марте текущего года.

В интервью украинским телеканалам он сообщил, что основной целью поездки было желание решить проблему с высокими ценами ЖКХ в Незалежной.

— Как только это произойдёт — люди сразу почувствуют облегчение. Не случайно мы дважды проводили переговоры в Москве с Виктором Медведчуком для того, чтобы как раз найти, возможно ли это сделать или нет. Сейчас мы видим, что это возможно. И снижение тарифов в два раза — это не популизм, это прямые контракты с Российской Федерацией, — заявил Бойко.

Он также призвал избавиться от "идиотской" схемы покупки российского газа у стран Европы, что является более дорогим вариантом, нежели его приобретение напрямую.

Ранее Юрий Бойко призывал власти страны завершить переговоры с Москвой о прямых поставках газа.

Напомним, в марте Бойко вместе с Виктором Медведчуком посетили Москву и встретились с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. СБУ обещала дать этому правовую оценку.