Трамп вновь подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке.

Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20 Дональд Трамп

В интервью Fox News он также заверил журналистов, что у США будут хорошие отношения с Китаем и Россией.

— Они мощные страны, а мы очень мощная страна, — добавил Трамп.

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что встретится с Путиным на саммите "двадцатки" в Осаке. При этом в Кремле сообщили о возможной встрече лидеров двух стран до G20.