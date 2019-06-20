Трамп вновь подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20 в Осаке

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в Осаке.
Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20
Дональд Трамп
В интервью Fox News он также заверил журналистов, что у США будут хорошие отношения с Китаем и Россией.
— Они мощные страны, а мы очень мощная страна, — добавил Трамп.
Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что встретится с Путиным на саммите "двадцатки" в Осаке. При этом в Кремле сообщили о возможной встрече лидеров двух стран до G20.
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