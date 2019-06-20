Американские СМИ объяснили, почему НАТО на самом деле стоит бояться С-400

По мнению журналиста, российские комплексы обладают значительным потенциалом в условиях экономической войны.

Настоящая угроза зенитно-ракетных комплексов С-400 для США и Североатлантического альянса носит экономический характер, уверен эксперт издания National Interest.

Как уточняется, данные установки в рамках экономической войны обладают несколькими преимуществами.

В первую очередь речь идёт о продажах, позволяющих диверсифицировать экономику страны и наладить более тесные отношения с такими странами, как Китай, так как после покупки систем понадобится обучать иностранных военных и снабжать ЗРК необходимыми запчастями.

Также разработка комплекса повлияла на имидж страны, так как факт создания С-400 подтверждает способность РФ создавать продвинутые системы вооружения.

Кроме того, по мнению автора статьи, системы можно использовать в "гибридной войне" и это якобы доказывает раскол, который уже можно наблюдать среди членов НАТО.

Отмечается, что если сделку с Турцией удастся довести до логического завершения, то Москва одержит крупную победу, так как сможет установить свою ЗРК на территории Северного альянса.

Лайф писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Анкару начнутся в первой половине июля.

Ранее министр обороны США Патрик Шэнахэн предупредил власти Анкары о решении Вашингтона приостановить участие Турции в программе по обучению турецких лётчиков в США навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за приобретения С-400. Турция пригрозила США ответными шагами в случае санкций из-за контракта с Россией.