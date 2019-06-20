ВОЗ не хватает $54 млн на борьбу с Эболой в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что ей нужны ещё $54 млн на борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).

— Нехватка финансирования критически важная: если деньги не будут получены, ВОЗ не сможет поддерживать деятельность по противодействию лихорадке на текущем уровне, — говорится в сообщении организации, которая, согласно документам, получила только $44 млн из необходимых $98 млн.

Напомним, что вторая вспышка лихорадки Эбола произошла в ДРК в 2018 году. А в начале июня 2019 года в Конго зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения Эболой.