СМИ: В России появится новый автомобильный штраф

Вопрос его введения обсудит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В России могут ввести штраф для тех автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив. Об этом сообщает официальное издание Федерального собрания "Парламентская газета".

Отмечается, что сумма штрафа может составить до 2,5 тысячи рублей. Для контроля за правонарушением планируется использовать систему "свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее.

Собранные на штрафах деньги предлагается зачислять в бюджеты регионов. Вопрос введения штрафа обсудит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 20 июня.