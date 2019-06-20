В Раде выразили недовольство из-за позиции Макрона по возвращению РФ в ПАСЕ

Обвинив Россию в "агрессии на Донбассе", в парламенте напомнили о том, что делегация Белоруссии не работает в Совете Европы из-за того, что в стране практикуются смертные казни.

Российская делегация не заслужила возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы, заявила зампредседателя Верховной рады Незалежной Ирина Геращенко в ходе заседания парламента.

Возмутившись словами президента Франции Эмманюэля Макрона, она подчеркнула, что Россия якобы "убивает граждан Украины" в Донбассе, а западные партнёры игнорируют этот факт.

— И при этом сегодня в Страсбурге европейские страны им (российской делегации. — Прим. Лайфа) пытаются раскрыть объятия под эгидой того, что "Как же так, мы будем без России, которая не выполняет ни одной резолюции ПАСЕ", — возмутилась Геращенко.

Она также увидела двойные стандарты в том, что делегация Белоруссии не работает в Совете Европы из-за того, что в стране практикуются смертные казни, и заявила, что Киев будет жёстко защищать соблюдение принципов Совета Европы, в основе которых лежит уважение к правам человека.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Напомним, из-за воссоединения Крыма с Россией парламентарии из РФ в апреле 2014 года были лишены права голоса в ПАСЕ, после чего Москва приостановила выплату взносов в Совет Европы. В апреле 2019 года ассамблея приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации, призвав Москву назначить свою делегацию и уплатить взносы в бюджет.