СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Глава государства разочарован неудачей оппозиции на поприще захвата власти в латиноамериканской стране.

Президент США Дональд Трамп перестаёт интересоваться ситуацией вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера.

Согласно их информации, представители венесуэльской оппозиции уверяли Штаты, что они имеют много сторонников в латиноамериканской стране и легко смогут сместить президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

Источник газеты отмечает, что Трамп "мог одержать победу и рекламировать её как крупное внешнеполитическое достижение", однако глава государства разочарован оппозицией и начинает терять интерес к событиям в Венесуэле.

— Соединённые Штаты никогда не говорили, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом, — заявляет другой источник. — Политика администрации США по оказанию максимального давления опирается на последовательность и дисциплину для достижения конечной цели.

Напомним, что Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. Инфляция в стране по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов.