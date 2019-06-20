В Забайкальском крае из летнего лагеря госпитализированы трое детей

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Фото © Министрество здравоохранения Забайкальского края

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона.

19 июня из летнего лагеря "Самородок" в медицинские организации города были доставлены дети с подозрением на кишечную инфекцию. Госпитализированы ... трое несовершеннолетних. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Диагноз установлен у 15 детей, ещё семеро проходят обследование. Прокуратура региона начала расследование.

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