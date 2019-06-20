В мини-отелях итальянской Ломбардии будут кормить местными продуктами

Власти итальянской области Ломбардия предписали мини-отелям на действующих фермах закупаться продуктами, произведёнными в регионе, на 80%. Об этом сообщает "Европульс".

Фермерские хозяйства должны обеспечивать продуктами постояльцев на 35%, а на завтраках — на 40%. Вино требуется производить на местных винодельнях, а рыбу необходимо вылавливать в той же части страны.

Ломбардия занимает третье место после Тосканы и Трентино-Альто-Адидже по количеству агротуристических объектов. Административная область славится своими сырами, ризотто, мясными деликатесами и полентой — блюдом из кукурузной муки.