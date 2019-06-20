Полиция задержала мужчину, похитившего 190 телефонов из салона связи в Москве

Полиция задержала мужчину, который похитил 190 сотовых телефонов из салона связи на северо-западе Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, о краже стало известно после заявления администратора торговой точки в районе Щукино. Вскоре удалось установить, что преступник смог попасть в салон, подобрав ключи. В итоге ущерб от его действий составил около 4,3 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье кража. Сотрудники полиции сумели найти все похищенные сотовые телефоны.
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