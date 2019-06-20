Синоптики пообещали москвичам жаркий четверг

В Москве и Подмосковье 20 июня сохранится переменная облачность без осадков. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём температура составит от 28 до 30 градусов тепла, а к вечеру опустится до 15–17 градусов.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Ранее сотрудники Гидрометцентра сообщили, что температура воздуха на этой неделе достигнет пика 22 июня, после чего начнёт постепенно снижаться.