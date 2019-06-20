Новая Зеландия закупает у населения страны оружие на $136 млн

Инициатива осуществляется в рамках ужесточения закона о продаже и эксплуатации оружия.

Власти Новой Зеландии потратят порядка $136 млн на выкуп запрещённого полуавтоматического оружия у населения. Об этом сообщает New Zealand Herald со ссылкой на заявление министров полиции и финансов страны.

Сообщается, что для выкупа оружия в бюджете страны предусмотрено 190 млн новозеландских долларов (порядка $124,7 млн) и ещё 18 млн ($11,8 млн) — для составления плана сбора вооружения.

В заявлении подчёркивается, что граждане Новой Зеландии должны сдать оружие до 20 декабря 2019 года.

В конце марта премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об ужесточении закона о продаже и эксплуатации оружия, в связи с чем власти запретили продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок.

Инициатива введена из-за нападения 15 марта вооружённых людей на мечеть в новозеландском городе Крайстчерче, когда в результате стрельбы погиб 51 человек.