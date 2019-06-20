Прокуратура Забайкальского края проверяет сообщения о массовом отравлении детей

Прокуратура Читинского района Забайкальского края организовала проверку в летнем лагере "Самородок" в связи с сообщениями СМИ о массовом отравлении детей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

— При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении.

Дело находится на контроле у прокурора региона.

Ранее Лайф писал о госпитализации троих детей в связи с подозрением на кишечную инфекцию.