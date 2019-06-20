Экс-дипломат КНДР исключает вероятность казни чиновников из-за саммита с США

Бывший высокопоставленный дипломат КНДР Тхэ Ён Хо, уехавший в 2016 году из Лондона в Южную Корею, исключает возможность казни северокорейских чиновников за провал саммита с США в Ханое, о чём появились сообщения в мировых СМИ.

— Я не думаю, что имеют место физические экзекуции, — заявил Тхэ Ён Хо на пресс-конференции в Токио, добавив, что чиновников наказывают методом "революционного перевоспитания" в течение нескольких месяцев, а не путём казни и экзекуции.

— Ким Чен Ын сам ответственен за провал саммита в Ханое, и, если он будет винить других, это подорвёт к нему доверие, — уточнил он.

Как ранее писал Лайф, американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое в феврале 2019 года, однако досрочно покинули саммит, так и не договорившись о денуклеаризации.