Студенты в Гонконге пригрозили новыми протестами из-за закона об экстрадиции

В числе требований молодёжи — снятие обвинений с задержанных участников предыдущих митингов.

Студенческие объединения и молодёжные движения Гонконга пригрозили новыми протестами, если мэр города Кэрри Лам не пообещает раз и навсегда отказаться от идеи продвижения законопроекта об экстрадиции. Об ультиматуме сообщает газета The Standard.

Решение должно быть объявлено сегодня, 20 июня, до 17:00 по местному времени (12:00 мск). В противном случае молодёжь намерена уже завтра выйти на демонстрацию у здания мэрии. Кроме отказа от неугодного закона студенты требуют снять обвинения с задержанных участников протестов и расследовать случаи злоупотреблений полицейских на митинге 12 июня.

Напомним, 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Демонстранты заблокировали здание заксобрания, полиции пришлось разгонять участников акции с помощью слезоточивого газа. Более 80 человек пострадали, 11 зачинщиков задержаны.

Администрация Гонконга была вынуждена отложить дальнейшее движение проекта. Однако десятки тысяч человек вновь вышли на демонстрацию в центре города, требуя полного и бесповоротного отказа от закона.