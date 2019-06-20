Лесопилка загорелась в Хабаровском крае

Крупный пожар произошёл в здании лесопилки в городе Вяземском Хабаровского края. Как сообщили Лайфу в пресс-службе МЧС России, площадь возгорания достигает двух тысяч квадратных метров.

— Произошло возгорание в помещениях лесопилки на улице Орджоникидзе, 34, — уточнили в ведомстве.

Причины произошедшего выясняются. Спасателям удалось локализовать пожар, борьба с огнём продолжается. По оценке МЧС, угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Ранее сообщалось, что склад с дымовыми шашками загорелся на территории воинской части в Ревде Свердловской области.