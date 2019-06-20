Самолёт Ан-2 разбился в Казахстане

Воздушное судно проводило химическую обработку полей примерно в 125 километрах от столицы республики.

Самолёт Ан-2 потерпел крушение в Акмолинской области Казахстана, погиб пилот, два человека пострадали. Подробности ЧП сообщил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

— В 10 километрах от села Родина Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолёт Ан-2. В результате происшествия пилот самолёта погиб, — рассказал он журналистам.

Ещё двое членов экипажа с травмами и ожогами доставлены в ближайшую больницу. Причины крушения выясняются, уже создана комиссия для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что туристический самолёт упал и загорелся в бельгийской провинции Фламандский Брабант.