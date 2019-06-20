Пассажир самолёта Гуанчжоу — Париж умер в московском Шереметьево

Летевший во Францию лайнер экстренно сел в российской столице из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

В московском аэропорту Шереметьево скончался пассажир рейса Гуанчжоу — Париж, которому стало плохо на борту самолёта. О ЧП сообщает Пятый канал.

По данным телеканала, лайнер авиакомпании China Southern Airlines сегодня утром экстренно сел в московском аэропорту из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. У трапа больного ждали врачи. Пассажира передали им в тяжёлом состоянии, вскоре он скончался. Причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково россиянка, прилетевшая из Таиланда, умерла на выходе из самолёта.