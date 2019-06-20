Квартиру безработной москвички обокрали на три миллиона рублей

Из жилища жительницы Северного Бутова вынесли 22 тысячи рублей и драгоценности на крупную сумму.

Квартиру безработной москвички обокрали неизвестные. Инцидент произошёл в столичном районе Северное Бутово. Из жилища вынесли деньги и драгоценности. В главке московского УМВД отметили, что ущерб составил почти три миллиона рублей.

— Они подобрали ключи к жилищу потерпевшей и вынесли оттуда 22 тыс. рублей и ювелирные изделия, после чего скрылись, — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Преступники разыскиваются. Дело заведено по статье "Кража в особо крупном размере".