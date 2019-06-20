Ким Чен Ын с женой лично встретили Си Цзиньпина с супругой в аэропорту

Поездка приурочена к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между странами.

Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу лично встретили в аэропорту Си Цзиньпина и первую леди Китая Пэн Лиюань. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Стороны собираются обсудить переговоры КНДР и США по ядерной программе, ситуацию на Корейском полуострове.

Си Цзиньпин стал первым китайским президентом, посетившим Северную Корею за 14 лет после ухудшения отношений между двумя странами. Обострились отношения из-за развития ядерной программы Пхеньяна и последующих санкций ООН, которые поддержал Пекин.

Как ранее сообщал Лайф, вместе с главой КНР и его женой в Северную Корею отправилась целая делегация, в которую вошли: министр иностранных дел Ван И, руководитель канцелярии Центрального комитета Компартии Дин Сюэсян, член политбюро ЦК КПК, глава канцелярии Комиссии ЦК по иностранным делам Ян Цзечи.