Новую систему расчёта должны были ввести ещё в 2016 году, но Минстрой решил сдвинуть сроки.

Со следующего года в России могут поднять плату за отопление для владельцев квартир, расположенных на нижних этажах. О грядущих изменениях сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Как заявил парламентарий, значительно увеличиться коммунальные платежи могут у собственников квартир, живущих с первого по четвёртый этаж. Гладких также уточнил, что норматив должны были внедрить ещё в 2016 году, но Минстрой перенёс введение новой системы на четыре года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.