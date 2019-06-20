Жестоко избитый украинский журналист умер после 1,5 месяца комы

По версии коллег Комарова, причиной нападения на него стала профессиональная деятельность.

Украинский журналист Вадим Комаров, которого неизвестные избили в начале мая 2019 года в Черкассах, скончался, не приходя в сознание. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Комаров последние полтора месяца находился в состоянии комы. Как считают коллеги, причиной покушения на него стала профессиональная деятельность.

— Национальный союз журналистов продолжает настаивать на проведении специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова, — написал Томиленко в "Фейсбуке".

Напомним, на журналиста напали 4 мая. Комарова с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. Нападавшие нанесли журналисту несколько ударов арматурой.