Рассел Кроу рассказал, как напился и купил у Ди Каприо череп динозавра

Актёр отметил, что приобрёл останки в том числе и ради своих детей, которые были увлечены древними животными.

Актёр Рассел Кроу рассказал, как приобрёл у своего коллеги Леонардо Ди Каприо окаменевший череп динозавра. По словам звезды "Гладиатора", он выложил за него 35 тысяч долларов, а потом продешевил, перепродав его на торгах аукционного дома Sotheby's ниже реальной цены.

— Я купил его для своих детей, в сделку была вовлечена куча водки, это произошло в доме Леонардо, — рассказал Кроу ведущему Говарду Стерну в эфире его программы на радиостанции SiriusXM.

Актёр рассказал, что Ди Каприо попросил у него за останки динозавра ту же сумму, которую сам когда-то заплатил, объяснив, что хочет приобрести другой череп.

В 2018 году Кроу продал череп мозазавра с аукциона, устроенного после развода с супругой. За выставленные на торги вещи актёру удалось выручить около 2,9 миллиона долларов США. Кроу считает, что с тех пор, как он продал череп, его стоимость выросла практически вдвое.