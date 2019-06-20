Дикий кабан напал на женщину в метро Гонконга

На место ЧП вызвали ветеринаров, которые усыпили парнокопытное транквилизатором.

Дикий кабан забежал на станцию метро в густонаселённом квартале Kennedy Town в Гонконге и ранил одну из пассажирок. О нападении агрессивного животного на женщину пишет газета South China Morning Post.

Чтобы парнокопытное больше никому не причинило вреда, сотрудники подземки загнали его в угол и заблокировали металлическими барьерами. На место ЧП вызвали ветеринаров, которые усыпили кабана транквилизатором.

Издание отмечает, что визиты диких животных в город в последнее время участились. В поисках еды кабаны наведываются в жилые микрорайоны и на городские помойки, а также периодически появляются у торговых центров и даже школ. Обычно они ведут себя мирно, но иногда проявляют агрессию.

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