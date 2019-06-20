Квартиру калининградца заняли бездомные, пока он был за границей

За время нахождения в чужой квартире они похитили и продали плазменный телевизор.

Полиция Калининграда задержала двух бездомных, которые поселились в чужой квартире, пока её хозяин находился за границей.

— По данным полиции, мужчины заметили, что в квартире никто не проживает, и, разбив балконное окно, проникли в помещение, где жили несколько дней, — рассказали Лайфу в УМВД России по Калининградской области.

О "новых" жильцах узнал 63-летний друг хозяина квартиры. Он заметил, что в доме горит свет, и вызвал отряд полиции.

Отмечается, что за время нахождения в чужой квартире бездомные похитили и продали плазменный телевизор. На злоумышленников завели уголовное дело по статье "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище". Теперь им грозит до шести лет лишения свободы.

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