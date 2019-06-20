Создатель "Чернобыля" рассказал об ошибках, которые он бы исправил в сериале

Автор просит зрителей учитывать, что это не документальный, а художественный фильм, поэтому там возможны отступления.

Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мазин дал интервью украинскому телеканалу ТСН и рассказал, что создатели намеренно отступали от реальной хроники событий, однако есть моменты, которые он бы хотел исправить уже в готовом фильме.

Крейг называет одну явную ошибку с цифрами, которую он точно бы хотел исправить. И объясняет, как её допустили.

— Я бы изменил описание мощности возможного второго взрыва, который произошёл бы, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. В сериале речь идёт о двух-четырёх мегатоннах. Я взял эти цифры у одного российского физика, который объяснял, что могло произойти, — говорит Мазин.

Однако после выхода сериала многие специалисты обратили внимание, что сила потенциального взрыва измерялась в килотоннах. Виной допущенной ошибки стал либо неправильный перевод, либо оказались не верны расчёты, на которые опирались авторы сериала.

Крейг Мазин также объясняет, почему падение вертолёта показано в первые дни после трагедии, хотя оно случилось гораздо позже.

— Мы вмещаем два года истории в пять часов экранного времени. Например, мы сознательно изменили время, когда разбился вертолёт, иначе это выпадало из нашего рассказа, — говорит сценарист.

Кадры с голыми шахтёрами, которые стали причиной негодования многих зрителей, Мазин объясняет иначе. Так же, как показано в фильме, происходящее описывала в книге "Чернобыльская молитва" белорусская писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Так что это не ошибка, а разные взгляды и воспоминания.

Ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС инженер Олег Соломеин и архитектор Сергей Трофимов назвали сериал очень достоверным. Об этом же заявил генерал-майор Николай Тараканов, его образ стал одним из прототипов героев сериала. А вот британская актриса возмутилась отсутствием темнокожих в сериале.

Министр культуры России Владимир Мединский похвалил сериал "Чернобыль" за уважение к простым людям и не увидел "клюквы" в произведении.

Главный научный сотрудник российского Института радиации и гигиены Михаил Балонов уверен, что зона отчуждения у Чернобыльской АЭС из-за отсутствия людей стала "раем на земле" для животных и стаи волков там страшнее радиации.