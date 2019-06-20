Исследование: "Дикси", "Магнит" и "Пятёрочку" признали худшими магазинами Москвы

Агентство по управлению онлайн-репутацией Digital Guru проанализировало 361 тысячу отзывов в геосервисах "Яндекс.Карты" и Google Maps, которые москвичи оставили в комментариях под маркерами сетевых продовольственных магазинов. На основе собранной информации аналитики составили рейтинг магазинов и не только.

Агентство проанализировало отзывы о магазинах 19 сетей. Это "Пятёрочка", "Ашан", "Дикси", Billa, "ВкусВилл", "Глобус", "Перекрёсток", "Магнит", "Азбука вкуса", Metro, "Лента", "Виктория", "ОКЕЙ", "Карусель", "Красное&белое", SPAR, "Атак", "Бахетле" и "ДА!". Активнее всего пользователи отзываются о "Пятёрочке" (74 тысячи отзывов), "Ашане" (около 48 тысяч) и "Дикси" (29,6 тысячи).

В пятёрку самых лучших сетей вошли "Глобус" (4,6 балла), "ВкусВилл" (4,4 балла), "ДА!" (4,3 балла), "ОКЕЙ" (4,3 балла) и "Красное&белое" (4,3 балла). Пятью худшими же москвичи считают Billa (4,0 балла), "Пятёрочку" (3,8 балла), "Монетку" (3,6 балла), "Магнит" (3,2 балла) и "Дикси" (3,1 балла).

Все отзывы при подсчёте средней оценки аналитики разделили на несколько категорий: ассортимент, цены и ценники, персонал, чистота, очереди, акции, расположение, парковка и просрочка. Наибольшее количество отзывов с упоминанием испорченных товаров собрала "Пятёрочка". А самый большой ассортимент пользователи отметили в "Ашане" и "Перекрёстке".

Также в исследовании отмечены районы Москвы с самыми низкими и высокими оценками магазинов. Например, хуже всего дела обстоят в районах Ховрино, Воскресенское и Москворечье-Сабурово. Самые же высокие оценки получили маркеты в районах Рязановское, Кунцево и Красносельский.