В Крыму исключили возможность переговоров с Киевом о статусе полуострова

Украине нужно свыкнуться с мыслью, что регион является неотъемлемой частью России, считает Гемпель.

Статус Крыма не может быть предметом торга с украинской властью, потому что законный выбор жителей полуострова однозначен и обсуждению не подлежит. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя слова Петра Порошенко о возможности отказа Киева от Крыма в обмен на решение конфликта в Донбассе.

— Никакого торга, размена или обмена вообще быть не может. Мы возвращались в состав РФ законно, и никаких переговоров на этот счёт быть не может. Украине нужно свыкнуться с мыслью, что Крым — это неотъемлемая часть РФ, — цитирует парламентария РИА "Новости".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начнёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с фразы "Донбасс и Крым — это Украина".

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по результатам референдума, в ходе которого абсолютное большинство его жителей высказалось в пользу воссоединения с Россией.