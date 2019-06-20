На дорогах Москвы начали тестировать беспилотные машины

Автомобили будут ездить по МКАД, ТТК, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, а также по спальным районам российской столицы.

В Москве на дорогах общего пользования начали тестировать беспилотные автомобили "Яндекса". Об этом сообщают "Известия".

Как отмечается, первая партия из пяти машин, созданных на базе Toyota Prius, уже испытывается в условиях реального движения. Ещё порядка 20 автомобилей ждут разрешения. Машины будут ездить по МКАД, ТТК, Кутузовскому и Ленинскому проспектам, спальным районам российской столицы.

— В данный момент более важно количество участвующих в эксперименте машин, хотя расширение территории мы также поддерживаем, — рассказал представитель компании "Яндекс".

Сейчас в беспилотных авто присутствуют водители — они готовы взять на себя управление транспортным средством в случае возникновения нестандартной ситуации.

Как отмечается, другие участники эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей — КамАЗ и МАДИ — планируют вывести свои машины на дороги города осенью 2019 года.

Напомним, осенью 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря испытаний беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Во время эксперимента беспилотники будут обозначать при помощи специального знака — литеры А, обозначающей "Автономное вождение".