"Мисс Москва" впервые рассказала, как познакомилась с королём Малайзии

По словам девушки, судьбоносная встреча с Мухаммадом V произошла весной 2017 года в Европе.

"Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала о знакомстве со своим будущим мужем, королём Малайзии Мухаммадом V. Девушка утверждает, что тогда не поверила словам мужчины о титуле.

— Это случилось в Европе весной 2017 года. На тот момент я сотрудничала с нашим общим знакомым — ювелиром Джейкобом Арабо. После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королём Малайзии, — написала Оксана в "Инстаграме".

Девушка восприняла слова нового знакомого как шутку и в ответ тоже пошутила, что она королева Москвы. По словам Оксаны, они с Мухаммадом V проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. А позже она узнала из СМИ, что её новый знакомый — действительно представитель монаршей семьи.

Напомним, после женитьбы король Малайзии отрёкся от престола. По местным законам россиянка, которая младше мужа почти в два раза, не могла претендовать на титул королевы страны: этот почётный титул может получить только уроженка Малайзии. После отречения Мухаммада V там избрали и.о. короля, а следом и короля. Между тем "Мисс Москва — 2015" уже родила сына 49-летнему супругу.