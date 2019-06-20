В Подмосковье задержан подозреваемый в нападении на полицейского

Ранение сотрудник МВД получил, когда предложил мужчине проследовать с ним в отдел полиции.

Полиция Московской области показала, как проходило задержание подозреваемого в нападении на полицейского в городском округе Фрязино.

Комментируя видео с камеры наблюдения, правоохранители рассказали, что подозреваемый и его знакомый натянули майки на головы, чтобы их не узнали.

— В кратчайшие сроки полицейскими подозреваемый был задержан. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии, — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

О нападении на полицейского сообщалось накануне. После проверки документов сотрудник МВД предложил мужчине проследовать в отдел полиции, после чего злоумышленник нанёс ему удар ножом. Страж порядка был госпитализирован с проникающим ранением брюшной полости.