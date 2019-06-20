В Минобороны заявили, что бомбардировщики РФ не нарушали воздушных границ Японии

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Фото © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что самолёты ВКС РФ выполняли плановый полёт над нейтральными водами.

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС не нарушали границ других государств во время выполнения полёта над Японским, Восточно-Китайским и Южно-Китайскими морями. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, — заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что ракетоносцы ВКС РФ выполняли плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами. Его продолжительность составила более 14 часов, на отдельных участках маршрута российские бомбардировщики сопровождали истребители F-2 и F-15 ВВС Японии.

Ранее в Министерстве обороны Японии заявили, что два российских бомбардировщика якобы нарушили воздушное пространство страны, из-за чего японские истребители поднимались на перехват самолётов. При этом в ведомстве отметили, что какой-либо опасной ситуации создано не было.

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