Коммунисты потребовали наказать многодетных за надпись у гордумы Димитровграда

Народные избранники сочли фразу оскорблением депутатского корпуса и попросили найти виновных.

В городской думе Димитровграда Ульяновской области коммунисты потребовали наказать многодетные семьи, которые под окнами здания написали разноцветными мелками: "Дума, одумайся!" С такой инициативой выступил глава местного отделения КПРФ Александр Ерышев. Об этом сообщает "Ульяновская правда".

Многодетные семьи пытались привлечь внимание парламентариев к проблеме выделения им земельных участков. Народные избранники сочли надпись оскорблением депутатского корпуса и попросили найти и наказать виновных.

Сообщается и о ещё одном подобном случае. Неизвестный коммунист призвал депутатов-однопартийцев из гордумы одуматься и сдать мандаты из-за того, что они в том числе не поддерживают спорт, не добиваются выделения земли многодетным. Мужчина разместил соответствующую записку на доске почёта.