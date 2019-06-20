Минздрав Подмосковья не подтвердил информацию о ядовитых пауках в регионе

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Каракут. Фото © Flickr / Bill Bumgarner

Ранее СМИ сообщили, что такие членистоногие в область принесены ветром или завезены с овощами и фруктами.

К врачам Московской области не обращались люди с укусами ядовитых пауков-каракуртов, рассказали РИА "Новости" в Минздраве региона. Так в ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о пострадавших от пауков в Подмосковье.

По данным нашей скорой, таких случаев не зарегистрировано, — цитирует агентство ответ Минздрава Московской области.

Инсектолог Вероника Олифер заявила, что обитающие на юге страны каракурты не меняют среду обитания просто так. Так что и она поставила под сомнение сообщения о пострадавших от укусов каракуртов.

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