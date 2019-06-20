На избившего журналиста главу района Хакасии завели новое уголовное дело

По версии следствия, своими действиями чиновник нанёс районному бюджету ущерб в размере более шести миллионов рублей.

В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который ранее напал на журналиста из-за неудобных вопросов, возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в республиканском СУ СК РФ.

По версии следствия, Зайцев переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твёрдых бытовых отходов, на своего знакомого. После этого участок был передан в дар другому человеку.

В период с 2010 по 2017 год администрация района арендовала данный земельный участок у собственников, а затем выкупила за более чем пять миллионов рублей. Следователи считают, что своими действиями Зайцев и другие неустановленные лица нанесли районному бюджету ущерб в размере более шести миллионов рублей.

Напомним, Сергей Зайцев прославился на всю страну после того, как избил журналиста телеканала "Россия 24". В отношении главы Ширинского района возбудили уголовное дело. Чиновника исключили из "Единой России", а председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала принять против Зайцева самые жёсткие меры.