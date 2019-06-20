Пушков посоветовал Зеленскому сблизиться с РФ после неудачного визита в Европу

Ранее руководитель платформы "Национальная стратегия развития" назвал переговоры украинского лидера с Меркель и Макроном провальными.

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова руководителя платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрия Спивака о "провальном визите" президента Украины Владимира Зеленского в Европу.

— В Киеве назвали визит Зеленского в Европу провальным: и Макрон, и Меркель объяснили ему, что будут сотрудничать с Москвой, ни о какой санкционной блокаде России речь не идёт, — написал парламентарий на своей официальной странице в "Твиттере".

Кроме того, Пушков посоветовал Владимиру Зеленскому не рассчитывать на Запад, а "лучше думать о том, как перейти к переговорам с Москвой".

Напомним, ранее Спивак заявил, что позиция Владимира Зеленского полностью разошлась с курсом лидеров Франции и Германии, и назвал эти переговоры совершенно несостоятельными.