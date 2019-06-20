В Норвегии погиб сотрудник российского торгпредства

Russisk ambassadebil i dødsulykke #nyheter #msn https://t.co/vTxODlC2fI— MSN Norge (@MSNno) 20 июня 2019 г.
Посольство РФ в Осло на странице в "Фейсбуке" сообщило, что в аварии на дороге в норвежской столице погиб сотрудник российского торгового представительства в стране.
— Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 г. в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло, — говорится в сообщении ведомства.
О произошедшем уже оповещены родственники погибшего. Врач дипломатического представительства оказывает близким необходимую помощь.
В начале месяца инцидент с другим гражданином России оказался в центре внимания норвежских СМИ. Мужчина напал с ножом на филиппинца, его задерживали сразу несколько отрядов полиции. Другой россиянин на норвежском Шпицбергене взял в аренду ружьё для защиты от белых медведей, но отправился с ним грабить банк.
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