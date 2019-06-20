В Норвегии погиб сотрудник российского торгпредства

Минивэн Volkswagen, в котором находился россиянин, двигаясь ночью по мокрым улицам, влетел в перила трамвайной остановки.

Посольство РФ в Осло на странице в "Фейсбуке" сообщило, что в аварии на дороге в норвежской столице погиб сотрудник российского торгового представительства в стране.

— Подтверждаем трагическую гибель сотрудника Торгового представительства Российской Федерации 20 июня 2019 г. в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло, — говорится в сообщении ведомства.

О произошедшем уже оповещены родственники погибшего. Врач дипломатического представительства оказывает близким необходимую помощь.

В начале месяца инцидент с другим гражданином России оказался в центре внимания норвежских СМИ. Мужчина напал с ножом на филиппинца, его задерживали сразу несколько отрядов полиции. Другой россиянин на норвежском Шпицбергене взял в аренду ружьё для защиты от белых медведей, но отправился с ним грабить банк.