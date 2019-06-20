Зеленский может перенести Администрацию Президента в бывший музей Ленина

А нынешнее здание президента Зеленский планирует, в свою очередь, отдать под "хороший исторический музей".

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили несколько вариантов, как оптимизировать работу Администрации Президента. Один из них предполагает переезд всего штата из нынешнего здания Администрации Украины в "Украинский дом", где ранее находился Музей Ленина. Видео с обсуждениями публикует ютуб-канал команды президента Украины.

— Мне очень нравится, — отвечает Зеленский архитекторам и дизайнерам, которые представили президенту концепцию переезда в новое здание.

На площади в восемь тысяч квадратных метров смогут работать 650 сотрудников администрации главы государства. На крыше будут установлены солнечные панели, а перед входом будет разбит фонтан. Некоторые из стен будут стеклянными.

Очень символичным считает Зеленский вариант разместить свой кабинет с окнами на Европейскую площадь, чтобы люди видели свет в кабинете президента и, значит, понимали, что глава государства работает.

— Когда в Киеве в 1919 году появился первый музей Ленина, то он занял помещение Центрального совета. А вы теперь хотите переехать в бывший Музей Ленина, то есть это как возвращение исторической справедливости определённым образом, — высказала президенту своё видение ситуации замдиректора по вопросам развития Национального художественного музея Украины Ольга Балашова.

С 1993 года Музей Ленина был переименован в "Украинский дом" и используется как выставочно-презентационный комплекс.

Ранее в нынешнем здании Администрации Президента Зеленский провёл экскурсию для журналистов и показал "прикол" — парикмахерский кабинет.