Зеленский может перенести Администрацию Президента в бывший музей Ленина

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили несколько вариантов, как оптимизировать работу Администрации Президента. Один из них предполагает переезд всего штата из нынешнего здания Администрации Украины в "Украинский дом", где ранее находился Музей Ленина. Видео с обсуждениями публикует ютуб-канал команды президента Украины.
— Мне очень нравится, — отвечает Зеленский архитекторам и дизайнерам, которые представили президенту концепцию переезда в новое здание.
На площади в восемь тысяч квадратных метров смогут работать 650 сотрудников администрации главы государства. На крыше будут установлены солнечные панели, а перед входом будет разбит фонтан. Некоторые из стен будут стеклянными.
Очень символичным считает Зеленский вариант разместить свой кабинет с окнами на Европейскую площадь, чтобы люди видели свет в кабинете президента и, значит, понимали, что глава государства работает.
— Когда в Киеве в 1919 году появился первый музей Ленина, то он занял помещение Центрального совета. А вы теперь хотите переехать в бывший Музей Ленина, то есть это как возвращение исторической справедливости определённым образом, — высказала президенту своё видение ситуации замдиректора по вопросам развития Национального художественного музея Украины Ольга Балашова.
С 1993 года Музей Ленина был переименован в "Украинский дом" и используется как выставочно-презентационный комплекс.
Ранее в нынешнем здании Администрации Президента Зеленский провёл экскурсию для журналистов и показал "прикол" — парикмахерский кабинет.
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