В Симферополь вернулся пассажирский Boeing из-за неисправности в полёте

Лайнер авиакомпании "Россия", который должен был следовать из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стали проблемы с закрылками у Boeing-747, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе крымского авиаузла.
— Самолёт благополучно сел. Пассажиры будут доставлены другим рейсом. Проблему выясняем, — приводит агентство сообщение ведомства.
Портал "Новости Крыма" уточняет, что самолёт поднялся в воздух в 11:46, совершил пять кругов над Джанкойским районом, взял обратный курс, развернулся над Бахчисараем и через час совершил посадку в аэропорту вылета.
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