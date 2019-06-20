В Симферополь вернулся пассажирский Boeing из-за неисправности в полёте

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Фото © Flickr / Anna Zvereva

На борту двухэтажного авиалайнера, который около часа пробыл в небе, находилось около 500 человек.

Лайнер авиакомпании "Россия", который должен был следовать из Симферополя в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета. Причиной стали проблемы с закрылками у Boeing-747, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе крымского авиаузла.

Самолёт благополучно сел. Пассажиры будут доставлены другим рейсом. Проблему выясняем, — приводит агентство сообщение ведомства.

Портал "Новости Крыма" уточняет, что самолёт поднялся в воздух в 11:46, совершил пять кругов над Джанкойским районом, взял обратный курс, развернулся над Бахчисараем и через час совершил посадку в аэропорту вылета.

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