В Мурманской области пройдут проверки после жалобы Путину на низкие зарплаты

Ранее врач из Мурманска рассказал главе государства о зарплате примерно в 20 тысяч рублей.

В Мурманской области пройдёт проверка после жалобы жителя региона на низкие зарплаты во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты. Эта отдельная важная задача — на постоянном контроле, — написал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в "Фейсбуке".

Отоларинголог из Мурманска рассказал о зарплате примерно в 20 тысяч. Чибис отметил, что в подобной ситуации уже разбирались. По его словам, тогда это оказалось зарплатой за неполный месяц.

Ранее Путин заявил, что регионам перечислили деньги на льготные лекарства.