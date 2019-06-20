В Мурманской области пройдут проверки после жалобы Путину на низкие зарплаты

В Мурманской области пройдёт проверка после жалобы жителя региона на низкие зарплаты во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.
— Поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты. Эта отдельная важная задача — на постоянном контроле, — написал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в "Фейсбуке".
Отоларинголог из Мурманска рассказал о зарплате примерно в 20 тысяч. Чибис отметил, что в подобной ситуации уже разбирались. По его словам, тогда это оказалось зарплатой за неполный месяц.
Ранее Путин заявил, что регионам перечислили деньги на льготные лекарства.
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