Жители Челябинской области пожаловались Путину на нехватку врачей

Речь идёт о том, что медицинский персонал не хочет оставаться работать в сёлах.

Жители посёлка Маук в Челябинской области во время прямой линии пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на нехватку врачей в малых населённых пунктах.

В частности, речь шла о фельдшерско-акушерском пункте, который начал работать впервые за три года, причём вместо четырёх человек там трудятся двое. Причина нехватки специалистов — отсутствие в посёлке благоустроенного жилья.

Путин отметил, что этой проблемой должны заняться местные власти.

— Должны предусмотреть деньги на эти цели в своих бюджетах. По кадрам действительно до сих пор существует дефицит. Одна из существенных задач — конечно, повышение уровня заработной платы, — сказал президент.

Российский лидер напомнил, что в стране в целом зарплаты врачей выросли, и сейчас этот показатель нужно выравнивать по всем регионам.

Ранее Лайф сообщал, что в Мурманской области пройдут проверки после жалобы Путину на низкие зарплаты.