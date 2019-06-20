Минстрой опроверг сообщения, что тарифы на отопление будут зависеть от этажа

Ранее подобную информацию дала "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Минстрой России опроверг информацию о том, что в России изменятся тарифы на отопление и что якобы они будут зависеть от этажности.

— Минстрой России категорически опровергает информацию, распространённую "Парламентской газетой" со ссылкой на депутата Б.М. Гладких, как несоответствующую действительности, — сообщили в ведомстве.

В Минстрое отметили, что положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, не существует. Также сообщалось, что до 1 января 2020 года регионы установят единые нормативы на отопление, чтобы выравнять условия предоставления услуги россиянам.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут поднять плату за отопление для владельцев квартир, расположенных на нижних этажах.