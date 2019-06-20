Филарет заявил о решении восстановить Киевский патриархат УПЦ

Таким образом он пошёл на открытое противостояние с новой украинской церковной структурой — ПЦУ.

Филарет заявил о решении восстановить деятельность так называемого Киевского патриархата Украинской православной церкви. Он сообщил, что не ликвидировать возглавляемую им неканоническую церковную структуру постановил созванный им поместный собор.

— Наше задание — утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу, — заявил Филарет журналистам.

По словам Филарета, теперь Киевский патриархат — это юридическое лицо, которое должно владеть имуществом, монастырями и учебными учреждениями, которыми он владел до этого дня.

Он также подчеркнул, что поместный собор 15 декабря 2018 года был не полномочным. Соотвественно, решение о роспуске УПЦ КП нелегитимно.

Ранее Лайф сообщал, что суд Киева может признать незаконной регистрацию так называемой Православной церкви Украины. Филарет отказался признавать томос об автокефалии этой структуры.