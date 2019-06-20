Филарет заявил о решении восстановить Киевский патриархат УПЦ

Филарет заявил о решении восстановить деятельность так называемого Киевского патриархата Украинской православной церкви. Он сообщил, что не ликвидировать возглавляемую им неканоническую церковную структуру постановил созванный им поместный собор.
— Наше задание — утвердить Киевский патриархат. Он служил, служит и будет служить украинскому народу, — заявил Филарет журналистам.
По словам Филарета, теперь Киевский патриархат — это юридическое лицо, которое должно владеть имуществом, монастырями и учебными учреждениями, которыми он владел до этого дня.
Он также подчеркнул, что поместный собор 15 декабря 2018 года был не полномочным. Соотвественно, решение о роспуске УПЦ КП нелегитимно.
Ранее Лайф сообщал, что суд Киева может признать незаконной регистрацию так называемой Православной церкви Украины. Филарет отказался признавать томос об автокефалии этой структуры.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram