Компьютер по цене квартиры. Что купить вместо Apple Mac Pro за 3 млн рублей

Компания Apple анонсировала новый компьютер Mac Pro и монитор Pro Display XDR. Обе новинки предназначены для профессионалов и стоят невероятно дорого даже по меркам Apple: за системный блок просят до 35 тысяч долларов, а за монитор — 6 тысяч долларов. Российский ценник на "яблочные" продукты составит примерно 3 млн рублей. Лайф разбирался, на что можно потратить такие деньги.

"Доширак" на всю жизнь

Как правило, когда Apple анонсирует новый iPhone, в российских соцсетях появляются мемы, высмеивающие высокий ценник гаджета. Пользователи либо публикуют шутливые снимки, где смартфон Apple лежит на крышке готовящегося "Доширака", либо удивляются количеству лапши, которую можно купить вместо iPhone. Что ж... Кто мы такие, чтобы перечить трендам соцсетей? Стандартная пачка "Доширака" стоит 38 рублей. Даже если округлить до 40, получится, что на деньги, потраченные на Mac Pro и Pro Display, можно купить 75 тысяч упаковок лапши. Такого запаса хватит на 68 с половиной лет, если есть лапшу три раза в день. В 2018 году геосервис "2ГИС" о тчитался, что средний чек в московском ресторане составляет 1,5 тысячи рублей. Таким образом, три миллиона рублей хватит на две тысячи вкусных ужинов в столице.

Xiaomi для целой деревни

А вот если вместо компьютерного набора для профессионалов покупать не еду, а iPhone, получится не очень впечатляющая цифра. Топовая версия iPhone XS Max стоит 130 тысяч рублей. Таким образом, вместо Mac и Pro Display можно купить "всего лишь" 23 смартфона Apple. Негусто. Зато дешёвых Redmi Go компании Xiaomi, которые продаются по 5,5 тысячи рублей, можно приобрести аж 545 штук. Хватит примерно на 136 семей из четырёх человек.

Ноутбуки для настоящего офиса

Несколько отделов крупной компании или школу тоже можно загрузить электроникой по цене одного профессионального компьютера. Естественно, если вручать обычным юзерам не ноутбуки Apple — их, как и в случае с iPhone, тоже будет мало. Самый дешёвый лэптоп с "яблоком" на крышке стоит 78 тысяч рублей. Их вместо Mac Pro с Pro Display можно купить всего 38 штук. Впрочем, и этого хватит, чтобы оборудовать не самый маленький офис. А если прикупить, например, Mi Notebook той же Xiaomi за 35 тысяч рублей, получится 86 рабочих "машинок". Этого уже и на средний офис должно хватить.

Пожизненный пропуск в метро и семь лет такси на сдачу

Отвлечёмся от гаджетов. Насколько хватит трёх миллионов рублей, если тратить их только на поездки в московском метро? Примерно на 54 545 билетов. При условии, что человек будет использовать по два каждый будний день, этого хватит на 5454 недели. Учитывая, что в году в среднем 52 недели, получится 104 года! На две жизни хватит. Да что уж метро, можно даже позволить себе долго шиковать, приезжая на работу на такси. В 2015 году "Яндекс" отчитывался, что средняя поездка в Москве в машине с водителем стоит 530 рублей. Получается, что за цену компьютера и монитора Apple можно прокатиться на "Яндекс.Такси" в среднем 5660 раз. Даже если пользоваться услугой один раз в день, этого хватит примерно на 15 лет.

Пять лет отдыха в Сочи или полтора — в Турции

Продолжаем тему поездок. А если потратить обсуждаемую сумму на что-нибудь действительно приятное — на отдых? Если верить онлайн-сервисам, недельный тур в Сочи без перелёта, но на двоих и в трёхзвёздочном отеле стоит от 10,5 тысячи рублей. Делим 3 000 000 на 10 500 и получаем 285 недель, или пять лет и пять месяцев отдыха в России. Едва ли кому-то дадут настолько продолжительный отпуск, поэтому летим туда, где подороже, — в Турцию. Неделя пребывания в трёхзвёздочном отеле в Анталии на двоих обойдётся в 38 тысяч рублей. Таким образом, отдыхать за границей на деньги за аппаратуру Apple можно примерно 79 недель, что без малого полтора года. Неплохо, но тоже долго. Может быть, к океану, в Канкун? Там неделя отдыха на двоих в пятизвёздочном отеле, расположенном в 300 метрах от воды, стоит от 300 000 рублей. Таким образом, продав на Avito технику Apple, можно роскошно отдыхать в Мексике аж десять недель.

Несколько новинок Lada или пара хороших иномарок

Начинаем играть по-крупному — машины. Хватит на что-нибудь отечественное? Вполне. И даже не один раз. Например, современная "Лада-Веста" в стандартной комплектации стоит примерно 600 тысяч рублей. Таким образом, вместо компьютера и монитора можно взять пять российских автомобилей. Пару иномарок за три миллиона рублей тоже можно прикупить. Вполне народный вариант Volkswagen Polo в хорошей комплектации стоит 800 тысяч рублей. То есть можно купить три с половиной неплохих иномарки. Нужно что-то роскошнее? Тогда есть Audi A4 или Lexus NX, например.

Квартира почти в любом крупном городе России

Разумеется, найдётся и жильё. Онлайн-сервис для реализации недвижимости Domofond.ru нашёл три города в России, где по цене до трёх миллионов рублей можно купить аж трёхкомнатную квартиру: Магнитогорск, Волжский и Саратов. Двушки до трёх миллионов готовы предложить уже 15 городов. В их числе Волгоград, Курск, Тверь, Кострома и не только. Однушки — ещё пять городов. В их числе подмосковные Подольск и Балашиха.