В Нижегородской области с рельсов сошли вагоны с углём

В Нижегородской области на 496-м километре перегона Тарталей — Каменище произошёл сход шести вагонов с углём грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.
На участке приостановлено движение, однако задержки в расписании для пассажирских поездов нет, сообщает Горьковская железная дорога.
В инциденте никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается. Для ликвидации последствий в РЖД создали оперативный штаб.
Ранее в этом месяце в Забайкальском крае на станции Куэнга сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда.
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