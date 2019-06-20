В Нижегородской области с рельсов сошли вагоны с углём

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Фото © Flickr/jnyemb

На место уже отправились восстановительные поезда со станций Арзамас, Канаш и Муром.

В Нижегородской области на 496-м километре перегона Тарталей — Каменище произошёл сход шести вагонов с углём грузового поезда, сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СК России.

На участке приостановлено движение, однако задержки в расписании для пассажирских поездов нет, сообщает Горьковская железная дорога.

В инциденте никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается. Для ликвидации последствий в РЖД создали оперативный штаб.

Ранее в этом месяце в Забайкальском крае на станции Куэнга сошли с рельсов четыре вагона пассажирского поезда.

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