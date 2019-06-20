В Индии 25 человек погибли в сорвавшемся с обрыва автобусе

Спасатели и простые граждане передавали пострадавших и тела погибших из рук в руки, стоя по колено в горной реке.

В районе Куллу индийского штата Химачал-Прадеш автобус, перевозивший несколько десятков пассажиров, сорвался с дороги в глубокое ущелье. В результате происшествия погибло не менее 25 человек, ещё 35 получили ранения. Об этом сообщает The Hindustan Times.

Известно, что транспортное средство следовало из города Банджар в район Гадагушани. В ущелье глубиной 300 метров была развёрнута спасательная операция.

Ранее Лайф сообщал, что в перевернувшемся автобусе в Бразилии погибло 10 человек. В транспортное средство на шоссе подряд врезалось несколько машин. А в Венесуэле при похожих обстоятельствах погибло 16 человек.