Путин рассказал, почему важны хорошие личные отношения глав государств

Российский лидер ответил на вопрос, почему он называет партнёрами даже критично настроенных к России зарубежных коллег.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что отношения между главами государств могут стать путём для налаживания связей в случае политических кризисов.

Так российский лидер ответил на вопрос, почему он часто называет партнёрами таких лидеров стран, которые критично настроены по отношению к России.

— Часто, когда отношения между странами становятся критичными, сложными и разрушаются, чуть ли не последним инструментом возможного восстановления отношений являются отношения между первыми лицами, — сказал Путин.

Он добавил, что "двери в этом смысле никогда нельзя захлопывать".

Ранее Лайф сообщал, что Путин ответил на вопрос, почему он такой вежливый, и рассказал о новом коллеге, который шутит лучше него.