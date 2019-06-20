После жалобы Путину к семье беженцев из Донбасса сразу приехали чиновники

Выходцы с Украины призвали власти России в вопросе выдачи гражданства не разделять людей по месту жительства в Незалежной.

Многодетная семья Люльковичей переехала из Донбасса в Татарстан и во время прямой линии с президентом рассказала Владимиру Путину о своей проблеме с получением гражданства РФ. Они находятся в России в статусе беженцев, поскольку не подпадают под указ об упрощённом порядке получения паспорта для жителей ДНР и ЛНР: их город под контролем Вооружённых сил Украины.

Президент пообещал оперативно помочь семье и в целом разобраться в ситуации. Сегодня же, сразу после обращения на прямую линию, к семье Люльковичей пришли чиновники, чтобы помочь.

На вопрос Лайфа в семье ответили, что не боялись общаться с главой государства, но переживали о том, услышат ли их.

— Основное переживание было о том, чтобы нас услышали. Я думаю, должны теперь исправить несправедливость. Люди же все одинаковые, зачем их делить на части, — рассказал Лайфу глава семейства Ричард Люлькович.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Выдача паспортов по этой программе уже идёт.