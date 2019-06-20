Задавшему вопрос Путину пожарному пообещали поощрение на работе

Командир отделения МЧС Станислав Таукачикас, который сегодня задал первый видеовопрос президенту России Владимиру Путину на прямой линии, рассказал Лайфу, что руководство поблагодарило его за такую инициативу.
— Начальник главного управления позвонил и даже отблагодарил. Я на самом деле в шоке. Сказали, что вплоть до поощрения будет. Сказали, что под личным контролем теперь там, — рассказал пожарный из города Светлого Калининградской области.
Ранее он поделился опасениями, что заданный вопрос поднял "кипиш" на работе и его могут даже уволить. Но, к счастью, мужчина зря переживал.
— Начальник главного управления сказал: не бойся, я тебя не уволю, ты правильно сделал, такой поступок — не все бы решились, — добавил он.
Напомним, Таукачикас пожаловался президенту, что зарплата гражданского пожарного в его части составляет 12–14 тысяч рублей. В ответ Путин анонсировал рост зарплат сотрудников МЧС.
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